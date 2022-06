Jorge Jesus está em Istambul para ultimar os detalhes da sua transferência para o Fenerbahçe, onde tem em cima da mesa um contrato por uma época e um vencimento anual na ordem dos sete milhões de euros limpos, apurou o Correio da Manhã.



O advogado do treinador português, Luís Miguel Henrique, já tinha estado em Istambul na semana passada a ouvir a proposta do presidente do Fenerbahçe.









