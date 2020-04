Jorge Jesus faz maratona para regressar ao Rio de Janeiro

Jorge Jesus, com a companhia de alguns elementos da equipa técnica do Flamengo, prepara-se para fazer uma autêntica maratona até chegar ao Rio de Janeiro. A viagem de regresso ao Brasil, em princípio, ocorrerá no dia 1 de maio.

Face às limitações de voos de e para o Brasil, o treinador do campeão brasileiro irá, em princípio, fazer três ligações aérea até chegar ao destino final, de onde partiu há um mês: Lisboa - Recife, no Pernambuco, Recife-Campinas, no estado de São Paulo, e, por fim, Campinas-Rio de Janeiro. A outra possibilidade seria viajar por Frankfurt e da Alemanha até São Paulo, antes da ligação ao Rio de Janeiro.

Jorge Jesus prepara-se para, depois, já no Rio, iniciar novo período de quarentena, à semelhança do que fizera antes de vir de férias para Portugal. Durante este pouco mais de um mês no convívio da família, o treinador foi mantendo a forma física, não abdicando, por exemplo, da corrida. "Mas também estudei, li e analisei jogos do Flamengo, de outras equipas e de seleções", confessou o ex-técnico de Benfica e Sporting.

Durante as férias, que acabariam por ser alargadas, por causa da pandemia, o treinador do vencedor da Taça Libertadores foi falando com os seus jogadores, que reiteram os elogios ao ‘Mister’, como passou a ser conhecido em todo o Brasil. O uruguaio Arrascaeta, por exemplo, adiantou, mesmo, que Jesus lhe telefonou para desejar uma boa Páscoa.