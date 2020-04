Camarote e carro blindado: Conheça estas e outras mordomias pagas pelo Flamengo a Jorge Jesus

Um carro blindado com motorista, viagens aéreas para a família em primeira classe e um camarote no Estádio do Maracanã, em zona central e para 12 pessoas, são algumas das mordomias pagas pelo Flamengo a Jorge Jesus.O contrato que assinou com o clube brasileiro está estruturado de uma forma que permite ao treinador português ganhar cerca de 4 milhões de euros líquidos por ano. O técnico recebeu ainda prémios de assinatura (420 mil €), lealdade (180 mil €) e por objetivos: 1,5 M € de euros pela Taça Libertadores e 1 M € pelo Brasileirão – e desperdiçou 800 mil € por não vencer a Taça do Brasil (eliminado nos ‘quartos’).Jesus recebe ainda 700 € por cada vitória, valor que o ‘Fla’ paga a todos os funcionários (são 26 600 € por 38 triunfos). Tudo somado, o técnico amealhou em ordenados e prémios 7 126 600 €, a que se junta um subsídio de 8700 € para a renda de um apartamento na Barra da Tijuca (Rio de Janeiro).Já os treinadores-adjuntos, João de Deus, Tiago Oliveira, Mário Monteiro, Márcio Sampaio, Rodrigo Araújo e Gil Henriques, dividem entre si 1,2 milhões de euros. Além desse montante, ficam com cinco por cento dos prémios por objetivos pagos ao técnico principal.Jorge Jesus tem contrato com o Mengão até 31 de maio e está neste momento a tratar da renovação do vínculo por mais uma temporada. Os dirigentes do clube estão confiantes."Jorge Jesus está feliz aqui e nós com ele. A tendência é que a renovação ocorra. A nossa vontade é que seja pelo menos até ao fim de 2021", lembrou o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, à TV do clube.Jesus e o plantel do campeão brasileiro têm férias até dia 20 de abril. O regresso aos trabalhos está agendado para dia 21, mas poderá haver um adiamento por causa da pandemia.