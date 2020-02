Jorge Jesus após conquista da Supercopa sul-americana: "Nunca tive isto na minha carreira"

Terceiro troféu conquistado em dez dias, o quinto em sete possíveis desde a chegada ao Brasil, mais títulos que derrotas ao serviço do Flamengo. Jorge Jesus continua imparável no Brasil. Na madrugada de quinta-feira conquistou a Supercopa sul-americana ao derrotar os equatorianos do Indepediente del Valle por 3-0, depois do 2-2 da 1ª mão."Tantos jogos decisivos em 10 ou 15 dias, nunca tive isto na minha carreira. Vencemos todos. Nunca partilhei tanta emoção e tanta amizade como com os jogadores do Flamengo. Sinto-me bem, sinto-me mais um, mesmo sendo o líder. Há uma ligação muito forte entre todos", disse Jorge Jesus no final do jogo, que contou com o apoio de 70 mil adeptos do ‘Mengão’ nas bancadas do Estádio Maracanã."Quando cheguei ao Flamengo tive a noção de que o Flamengo era um dos três maiores clubes do Mundo, em adeptos. Mas não um dos maiores do Mundo por não ganhar títulos. Agora, com a maior ‘torcida’ e com títulos, o Flamengo caminha para ser um dos maiores do Mundo. Quem são os maiores hoje? Real Madrid, Barcelona...", disse o técnico. Revelou depois que vai renovar contrato nas próximas semanas.Em relação ao jogo, Gabigol marcou na primeira parte e nem a expulsão de Arão aos 23’ impediu que o campeão brasileiro dilatasse o marcador com um bis de Gerson.As conquistas de Jesus em menos de um ano deram ao Flamengo a possibilidade de encaixar 33,5 milhões de euros. Só em 2019 foram cerca de 30 milhões. A equipa venceu o Brasileirão, a Taça Libertadores e atingiu a final do Mundial de Clubes (derrota com o Liverpool por 1-0). Ficou pelo caminho na Taça do Brasil nos ‘quartos’. Na nova época, os cariocas já conquistaram a Supercopa brasileira, a Taça Guanabara (corresponde à 1ª volta do Campeonato Carioca) e agora a Supercopa sul-americana.