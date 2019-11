Europa chama por Jorge Jesus

Títulos de Jorge Jesus

Gaffe já é viral

O técnico português Jorge Jesus cometeu uma gaffe que já se tornou viral. "Em 16 finais esta foi a 17.ª final que tive na minha carreira. Ganhei 17 e perdi dez", disse o treinador do Flamengo à FoxSport, quando, na verdade, pretendia dizer que ganhou sete finais.



DISCURSO DIRETO

Jorge Jesus, treinador do Flamengo, à CMTV

"Não sou apenas mais um"

– Como tem vivido estas horas de festa?

Jorge Jesus – O Flamengo é um clube único. Dizem que estavam quatro milhões de pessoas na rua. Isto é amor e paixão.



– Que recado deixa aos seus críticos no Brasil?

– Não tinham um conhecimento e acharam que eu era mais um. Não sou apenas mais um.



– Preferia comemorar o título brasileiro no campo?

– Sim. Vamos ter um jogo complicado na quarta-feira, porque vai haver mais dias de festa. Não fizemos a dobradinha porque a Libertadores e o Brasileirão é mais do que isso. É o sonho que trouxe quando cheguei ao Flamengo.



– Que mensagem deixa aos portugueses?

– Um obrigado. O meu clube é o futebol e estou agradecido pelo apoio.

Jorge Jesus somou este domingo o título de campeão brasileiro enquanto celebrava a conquista da Taça Libertadores pelo Flamengo. Os êxitos já estão a suscitar o interesse de vários tubarões europeus, apurou oA cobiça vai ao encontro do desejo do técnico. "O meu objetivo é treinar um grande clube europeu", disse Jesus ao, admitindo que as portas a um regresso a Portugal estão "cada vez mais fechadas". O trabalho ao serviço do Flamengo não está a passar despercebido.A forma como recuperou vários jogadores do plantel, com Arão a ser o expoente máximo, e valorizou os ativos, como o ex-benfiquista Gabriel (autor dos dois golos da vitória sobre o River Plate) ajudaram a calar os mais críticos.Jesus revolucionou o futebol do Flamengo, que é agora mais atrativo, intenso e sistemático na procura do golo. Assumiu uma equipa com oito pontos de atraso e este domingo sagrou-se campeão brasileiro, beneficiando da derrota do Palmeiras com o Grêmio (2-1), quando ainda faltam quatro jornadas.Os olheiros dos grandes clubes europeus no Brasil estão atentos a Jesus, que tem cativado tudo e todos. E os resultados calaram os mais céticos. É certo que o técnico não é um desconhecido, mas esta conquista da Taça Libertadores coloca-o num outro patamar. É o treinador que conseguiu otimizar o rendimento dos jogadores sul-americanos e os ‘tubarões’ europeus estão carregados deles.O Mundial de Clubes, a disputar em dezembro, pode ser o tira-teimas. E o Liverpool, campeão europeu, poderá estar no caminho de Jesus. A renovação com o Flamengo está descartada.Cerca de quatro milhões de pessoas saíram este domingo à rua vestidas de vermelho e preto para receberem a comitiva do Flamengo no Rio de Janeiro. Foi um carnaval antecipado. O desfile até acabou no sambódromo.A conquista da Taça Libertadores em Lima (Peru), frente ao River Plate (2-1), deu início a uma festa que prosseguiu madrugada dentro com a conquista do campeonato brasileiro.O ambiente foi de festa e grande alegria, com a comitiva flamenguista a deslocar-se num autocarro descapotável, permitindo uma interação dos jogadores com os adeptos.Os mais desejados nesta megafesta foram Jorge Jesus e Gabigol, o autor dos golos da reviravolta no marcador e da consequente conquista da desejada Taça Libertadores. É a segunda na história do ‘Mengão’, o que explica também a grandeza do feito e o despertar deste gigante, que tem cerca de 40 milhões de adeptos. Jesus ajudou à festa, pegou no megafone e gritou que o Flamengo é o maior clube do Mundo. A multidão concordou sem esforço.Gabigol, o novo herói a seguir ao Zico, foi o cicerone e cantou a música (‘Olé, olé, míster’) de Jorge Jesus. O ambiente de euforia aqueceu. A polícia tinha dificuldades em afastar os adeptos.Houve festa na favela, mas também se assistiu a excessos. Foram atiradas algumas pedras, mas a rápida intervenção policial acabou por sanar os incidentes rapidamente.O Flamengo ainda festejava a conquista da Libertadores, quando somou antecipadamente o título do Brasileirão.nO avião que transportou o Flamengo de Lima (Peru) para o Rio de Janeiro foi intercetado pela Força Aérea Brasileira a pedido do presidente Jair Bolsonaro, que pretendeu, desta forma, felicitar o clube brasileiro pela conquista da Taça Libertadores da América.