Jesus está a um passo de conquistar a Taça Libertadores com o Flamengo

"O Gallardo vai para a sua terceira final. Ele sabe perfeitamente que não é numa final que a equipa vai deixar de ser aquilo que é como conjunto e como ideia. Penso da mesma maneira. Se nada acontecer, a nossa equipa vai ser aquela que tem vindo a jogar ultimamente. Não há muito a esconder", afirmou Jesus.





O Flamengo de Jorge Jesus e o River Plate disputam, este sábado, às 20h00, a final da Taça Libertadores. Este encontro é mais do que um frente a frente entre clubes, é um duelo de países com estilos de jogo completamente diferentes: o brasileiro com um futebol mais técnico, o argentino mais duro e mais veloz.Jorge Jesus revelou esta sexta-feira o onze do Flamengo e respondeu a Gallardo, que é considerado o principal responsável pela hegemonia do River na América Latina.O treinador português escolheu assim alinhar a equipa da seguinte forma para esta noite: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Fílipe Luís; Arão, Gerson e Everton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Sósias de Jesus e dos jogadores do Flamengo passeiam junto ao Estádio Maracanã.- Há centenas de adeptos nas ruas de Lima, no Peru. São esperados 78 mil no Estádio Monumental. Também no Rio de Janeiro, junto ao Estádio Maracanã, estão dezenas de adeptos a torcer por pela equipa de Jesus.Cristo Redentor veste-se a rigor para apoiar Flamengo de Jorge Jesus.- Recorde-se que o Rei do samba, Neguinho da Beija-Flor, adaptou uma música e dedicou-a ao técnico do Flamengo: "Obrigada Jesus".