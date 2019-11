"Ele mudou a alma dos jogadores": Fã de 11 anos do Flamengo elogia Jesus em dia decisivo da Taça Libertadores

Aos 11 anos, Mariana Vieira é um símbolo da claque infantil do Flamengo e elogiou este sábado o treinador de futebol Jorge Jesus, por ter mudado a alma dos jogadores do clube brasileiro.

"Acho que o Jorge Jesus, técnico do Flamengo, é um bom treinador. Ele mudou a equipa do Flamengo. Depois de ele entrar, o Flamengo mudou, começou a jogar melhor, ao ataque. Ele também mudou a alma dos jogadores", afirmou Mariana Vieira, em declarações à agência Lusa.

A adepta do emblema carioca disse esperar um jogo complicado na final da Taça Libertadores frente aos argentinos do River Plate, a disputar hoje, em Lima.

"O jogo final da Libertadores talvez seja um pouco complicado porque a equipa do River Plate tem bons jogadores e joga bem. Precisamos prestar atenção nisto", acrescentou.

A jovem adepta disse que se pudesse dar um conselho para Jorge Jesus na final da Taça Libertadores, a quem também ela chama de 'mister', diria para continuar a incentivar a equipa para jogar ao ataque.

"Se eu pudesse falar com o 'mister' antes do jogo, falaria para ele dizer aos jogadores que continuassem jogando como estão jogando e prestassem atenção. O tipo de jogo que eu quero que o Flamengo jogue é ofensivo, indo para o ataque, fazendo golos, buscando golos e eu quero que o Flamengo continue jogando assim. Jogo defensivo não é o Flamengo", acrescentou.

Mariana Vieira ficou conhecida por ter um canal na rede social YouTube chamado Princesa Rubro Negra - nome que faz alusão as cores da camisola do Flamengo - no qual seu pai, Bruno Vieira, publica vídeos com as reações dela dentro dos estádios durante os jogos.

À Lusa, a jovem adepta contou que o canal nasceu por ideia do seu pai, que queria mostrar aos amigos que meninas e crianças também poderiam frequentar estádios de futebol.

O canal foi inaugurado em 2017 e já tem mais de 100 mil assinantes. A Princesa Rubro Negra também tem páginas e publica imagens e vídeos noutras redes sociais.

Com o sucesso dos vídeos, a adepta pode conhecer alguns jogadores Flamengo, tendo, por exemplo, sido convidada a estar presente no 124.º aniversário do clube, no passado dia 15, quando cortou o bolo da festa.

Mariana Vieira também conheceu Zico, um dos melhores futebolistas da história do Flamengo, durante o lançamento de um livro infantil.

A mãe de Mariana, Adriana Vieira, contou à Lusa que a filha começou a ir aos estádios antes mesmo de nascer, durante a gestação, e que já cantava o hino do Flamengo e usava as cores da equipa aos dois anos de idade.

"Eu estava com uma barriga grande, de sete meses, e ainda ia ao estádio", lembrou Adriana Vieira, enquanto o pai fez questão de mencionar que a menina sempre gostou de frequentar estes recintos.

Bruno Vieira assegurou ainda que os vídeos da filha aumentaram ainda mais o entusiasmo com o clube do Rio de Janeiro, que hoje tenta conquista pela segunda vez na história a Taça Libertadores.

"Na família, a reação foi que as pessoas começaram a mudar e a acompanhar o Flamengo com mais carinho por causa dela", concluiu.