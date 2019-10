"Obrigado Jesus": Rei do samba homenageia o 'mister' português mais adorado do Brasil

Os brasileiros estão rendidos a Jorge Jesus, o treinador português que comanda atualmente o Flamengo.O fenómeno de 'mister' português mais adorado do Brasil até já chegou ao samba.Neguinho da Beija-Flor, um dos maiores sambistas do Brasil, adaptou uma música e dedicou-a ao treinador português como um gesto de agradecimento."Obrigada Jesus" são as palavras de ordem da música que homenageia o antigo treinador do Benfica e Sporting.Jorge Jesus está imparável no Brasil, e multiplicam-se os elogios de todos os quadrantes.Como se já não bastasse a liderança destacada no Brasileirão (tem 10 pontos de vantagem sobre o 2º, o Palmeiras, à 27ª jornada), o treinador português garantiu ao Flamengo um lugar na final da Taça Libertadores, a principal prova por clubes da América do Sul, que o clube do Rio de Janeiro não disputa há 38 anos e que venceu uma vez, em 1981.