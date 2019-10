Jorge Jesus vulcão no Brasil faz história pelo Flamengo

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Jorge Jesus segue imparável no Brasil, onde recebe elogios de todos os quadrantes. Como se já não bastasse a liderança destacada no Brasileirão (tem 10 pontos de vantagem sobre o 2º, o Palmeiras, à 27ª jornada), o treinador português garantiu ao Flamengo um lugar na final da Taça Libertadores, a principal prova por clubes da América do Sul, que o clube do Rio de Janeiro não disputa há 38 anos e que venceu uma vez,... < br />