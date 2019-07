Euforia para ver Jorge Jesus na estreia no estádio do Maracanã

Jorge Jesus estreia-se este domingo (15h00) pelo Flamengo no Brasileirão frente ao Goiás, com o Maracanã lotado, fruto de uma onda de euforia desde que foi contratado.O mítico recinto do Rio de Janeiro vai registar casa cheia no jogo da 10ª jornada do campeonato brasileiro, tendo sido vendidos mais de 57 mil ingressos.O jogo está a gerar grande expectativa nos adeptos cariocas, que acreditam que o técnico português poderá recolocar a equipa na luta pelo título. Neste momento, está em terceiro lugar, atrás do líder Palmeiras, e do Santos.Para o embate com o Goiás, Jesus vai mexer na equipa e estrear alguns reforços. Segundo apurou o, irá apostar em Raphinha, dando também a titularidade a Diego e Everton Ribeiro em detrimento de Arão e Vitinho.O técnico fez a sua estreia no Flamengo em jogos oficiais na passada quarta-feira com um empate a uma bola frente ao Athletico Paranaense, na Arena da Baixada, na primeira mão dos quartos de final da Taça do Brasil.O golo apontado por Gabigol, ex-avançado do Benfica, dá vantagem à equipa de Jorge Jesus, que completa a eliminatória com o jogo da segunda mão na quarta-feira.Gerson tornou-se no brasileiro mais caro a ser contratado por um clube do Brasil. O Flamengo pagou 11,8 milhões de euros à Roma pelo médio.O Flamengo já gastou 47,5 milhões de euros em reforços nesta temporada. O extremo uruguaio Arrascaeta foi o mais caro, 15 milhões euros.Jesus já assumiu que quer ganhar a Taça Libertadores. Está nos ‘oitavos’ e defronta o Emelec (Equador), com primeira mão dia 24.