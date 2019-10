Jorge Jesus revoluciona Flamengo e leva profissionalismo da Europa para o Brasil

Jorge Jesus tem montada uma logística no Flamengo que não se vê noutro clube do campeonato brasileiro. O profissionalismo está ao nível da Europa e, em certa medida, da seleção brasileira. Com um calendário muito apertado devido à disputa do Brasileirão e da Taça Libertadores, nada é deixado ao acaso.As deslocações são feitas em aviões fretados, em que cada jogador tem uma fila só para si. Nas viagens mais longas, o clube opta por aviões exclusivos, com bancos reclináveis. As mordomias incluem os aeroportos. No Rio de Janeiro, o Flamengo usa o salão nobre da área administrativa, onde todo o processo de embarque é acelerado com máquinas de raio-X exclusivas.Nos hotéis, o clube carioca chega a reservar dois pisos inteiros para dar maior tranquilidade aos atletas, que muitas vezes se deslocam às áreas comuns, como o refeitório, através de passagens que só os funcionários utilizam. E a comitiva passou a viajar com o dobro dos seguranças, para resguardar os atletas dos adeptos.Este grau de profissionalismo do ‘Mengão’ foi destacado pelo secretário Especial do Desporto brasileiro. "Com a estrutura organizada do Flamengo, foi possível trazer um técnico de qualidade para que consiga ser campeão", afirmou Décio dos Santos, que ainda elogiou Jorge Jesus: "Deu um rumo ao Flamengo."