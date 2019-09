Jorge Jesus: "Estou apaixonado pelo futebol brasileiro"

"Estou apaixonado pelo futebol brasileiro", confessou esta segunda-feira Jorge Jesus, ao. Um sentimento revelado num momento em que é visto como um deus pelos adeptos do Flamengo. "Rolo compressor" e "incrível", foram algumas expressões que a imprensa local usou para destacar a exibição de luxo frente ao Palmeiras, de Luiz Felipe Scolari.O ‘Mengão’ venceu o ‘jogo grande’ da 17ª jornada por 3-0, manteve-se no topo do Brasileirão (em igualdade pontual com o Santos) e levou os adeptos ao delírio no Maracanã. "Flamengo massacra o Palmeiras e Felipão fica bolado: 3 a 0 foi pouco...", referiu o jornal ‘Meia Hora’, sobre aquele que muitos consideram ser o melhor jogo desde a chegada de Jesus.O jornal ‘Extra’ titula: "Líder do Brasileirão, Mengão atropela o Palmeiras no Maracanã por 3 a 0. Gabigol e Arrascaeta fizeram os golos do massacre". Após um início conturbado, o técnico, de 65 anos, calou os críticos."É inegável que Jorge Jesus presta uma contribuição enorme ao futebol brasileiro. É delicioso ver o Fla jogar sob o seu exigente e intenso comando", escreveu André Rizek, apresentador do grupo ‘Globo’, no Twitter."A satisfação de qualquer treinador é ver que os adeptos gostam daquilo que tu fazes. Sinto que o meu trabalho está a agradar", disse Jorge Jesus, após a vitória (3-0) frente ao Palmeiras. "É para eles [adeptos] que trabalho todos os dias", acrescentou o técnico português, de 65 anos.Sob a batuta de Jorge Jesus, o Flamengo regressou às meias-finais da Taça Libertadores 35 anos depois. Disputará uma vaga na final diante do Grêmio.Quando Jorge Jesus chegou ao Brasil, o Flamengo estava a oito pontos do então líder Palmeiras. A equipa carioca segue agora na liderança, com seis pontos de avanço sob a equipa de Scolari.