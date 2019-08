Jorge Jesus lidera brasileirão após vencer Ceará

O Flamengo, de Jorge Jesus, ascendeu à liderança da classificação do Brasileirão (campeonato de futebol do Brasil), após vencer o Ceará, por 3-0. Uma situação que cria, desde já, enorme expectativa para o jogo da próxima jornada (madrugada de domingo para segunda-feira).Vai jogar, no Maracanã, com o Palmeiras, de Luiz Felipe Scolari, equipa que segue na terceira posição, com 30 pontos (menos três do que o Flamengo), mas também com menos um jogo. No segundo lugar, em igualdade pontual com a equipa do técnico português, está o Santos, quando estão realizadas 16 jornadas.Desde a chegada de Jorge Jesus (primeiro jogo realizado para o campeonato no dia 14 de junho, referente à 10ª jornada), o Flamengo já recuperou de uma desvantagem de oito pontos. O líder era então o Palmeiras, a tal equipa que agora vai defrontar.Na madrugada portuguesa de ontem, o Fla tinha uma deslocação de médio risco ao terreno do Ceará, equipa do meio da tabela. Na Arena Castelão, perante 47 mil espectadores, o defesa espanhol Pablo Marí deu avanço à formação de Jorge Jesus aos 22 minutos. Antes do intervalo, Gabigol (ex-jogador do Benfica), marcou o segundo golo. O 3-0 final foi fixado aos 90+7 minutos pelo uruguaio De Arrascaeta, com um pontapé de bicicleta.Este foi o terceiro triunfo consecutivo do Flamengo no Brasileirão e quarto em todas as competições.Antes de defrontar o Palmeiras, o ‘Mengão’ joga a 2ª mão dos quartos de final da Taça dos Libertadores (madrugada de quinta-feira) com o Internacional (2-0 para o Fla no 1º jogo).