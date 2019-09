Flamengo de Jorge Jesus com pé nas ‘meias’ finais da Taça Libertadores

O Flamengo, orientado por Jorge Jesus, recebeu e venceu o Internacional (2-0) na primeira mão dos quartos de final da Taça Libertadores. Depois de uma primeira parte sem golos no Maracanã, o avançado Bruno Henrique bisou e ‘salvou’ o Mengão.O técnico português destacou a atitude do plantel, mas deixou um agradecimento especial aos adeptos: "Mais uma vez, eles empurraram a equipa para a vitória. Começámos o jogo a ganhar por 1-0, com eles a darem-nos força"."Fomos uma equipa muito experiente. Para jogar uma competição ‘mata-mata’, não se pode entrar em stress. O Flamengo foi sempre sólido, do ponto de vista defensivo, e teve posse de bola para criar oportunidades", acrescentou.Os dois clubes voltam a medir forças na próxima quarta-feira, no jogo da 2ª mão que ditará a passagem às meias-finais da prova. Caso Jorge Jesus vença, defrontará o Palmeiras, de Scolari, ou o Grémio.Neste momento, a equipa do ex-selecionador de Portugal está em vantagem (venceu a 1ª mão por 1-0).