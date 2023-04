Jorge Jesus nega exigências salariais para regressar ao Flamengo

Jorge Jesus revelou esta quinta-feira ter falado com Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, sobre um possível regresso ao clube carioca. “Disse-lhe que não podia sair já, tinha de me dar algum tempo. Podem esperar por mim? Ele disse que ia pôr um treinador interino, não podia esperar mais do que uma semana”, disse Jesus num áudio revelado pela conta de Instagram ‘Coringa rubro-negro’.













O atual técnico do Fenerbahçe recusou ter feito qualquer tipo de exigência financeira. “Não quero que pensem que, se eu não for para o Flamengo, foi por questões financeiras. Já estão por aí a dizer que eu pedi mundos e fundos”, salientou.