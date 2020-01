Jorge Jesus quer 7 milhões por ano para renovar com o Flamengo

Jorge Jesus quer sete milhões de euros anuais para renovar com o Flamengo. A imprensa brasileira deu conta de que o ‘Mengão’ se prepara para avançar com seis milhões mas que o técnico (ganha 5 milhões) quer um pouco mais. O português já está no Rio de Janeiro a trabalhar com a equipa para a nova época, mas ainda não se reuniu com os dirigentes cariocas, apurou o CM.

O contrato de Jesus, de 65 anos, com o Flamengo dura até maio, mas o treinador português já deu a entender que está mais perto de ficar para lá dessa altura do que de sair entretanto.

"Temos vindo a falar sistematicamente, mas ainda não conseguimos sentar-nos com calma para tratar do assunto. Não estamos em agonia para fechar isso. Dentro do tempo possível, vamos conversar e esperar que dê tudo certo", disse recentemente Marcos Braz, vice-presidente do campeão brasileiro e da Libertadores. Entretanto, o central espanhol Marí prepara-se para deixar os rubro-negros e rumar ao Arsenal. O primeiro jogo oficial do Flamengo, orientado por Jesus, é a Supertaça brasileira diante do Ath. Paranaense no dia 16 de fevereiro, no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília.