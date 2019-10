Jorge Jesus: “Vou deixar um legado no Brasil”

A vida de Jorge Jesus no comando técnico do Flamengo vai ‘de vento em popa’. Com a vitória (3-1) diante do Atl. Mineiro, na madrugada desta sexta-feira, no Maracanã, perante mais de 50 mil pessoas, o ‘Fla’ consolidou a liderança do campeonato brasileiro e segue com mais oito pontos do que o Santos (2º) e o Palmeiras (3º), ambos com 47.

"Penso que vou deixar um legado não só no Flamengo, como também no futebol brasileiro. A nossa forma de jogar é diferente de todas as equipas [do Brasil]. Não digo que é melhor ou pior, mas é a minha. Só deixa raízes quem ganha", disse o técnico português, de 65 anos.

Ainda assim, Jesus preferiu colocar alguma ‘água na fervura’ e alertou para o facto de o Flamengo ainda não ter conquistado nada: "Já ganhei campeonatos, a cinco jornadas do fim, com sete pontos de atraso. Mas também já perdi campeonatos, a cinco jornadas do fim, com cinco pontos de avanço."

Sobre o facto de ser o treinador estrangeiro com mais jornadas disputadas na liderança do Brasileirão, Jesus afirmou: "Não é o mais importante. Temos um objetivo, que é chegar à última ronda em primeiro. Se é com muitos ou poucos pontos, não interessa".



A exibição do ‘Fla’ frente ao Atlético Mineiro deixou mais uma vez a imprensa brasileira rendida e esta usou expressões como "Virou passeio", "Entrega a Taça" e "Voa alto, Mengão". Na SporTV do Brasil falou-se num Flamengo que "amassou" e foi "TGV a 300 km/hora".