Jornal espanhol diz que Cristiano Ronaldo vai comprar material médico para ajudar no combate ao coronavírus

O jornal espanhol 'AS' noticiou este sábado que Cristiano Ronaldo se vai solidarizar com quem combate o novo coronavírus. Segundo a publicação espanhola, o internacional português vai seguir o exemplo do seu agente, Jorge Mendes, e comprar material médico para ajudar a aniquilar a pandemia do Covid-19. Outros futebolistas representados pelo superagente devem seguir o exemplo e também mostrar a sua solidariedade.Recorde-se que Jorge Mendes ofereceu mil câmaras expansoras e 200 mil batas de proteção individual ao Hospital de São João, no Porto, num ato revelado pela funcionária da Gestifute Manuela Brandão."A exemplo do que aconteceu nas doações periódicas ao IPO do Porto ou noutros momentos difíceis que o país atravessou (como foram os devastadores incêndios em Pedrógão e Santa Comba Dão), bem como em múltiplas situações em que se evitou propositadamente a divulgação pública, Jorge Mendes tomou a iniciativa e apoiou quem mais necessitava", sublinhou Manuela Brandão através das redes sociais, garantindo que há três ventiladores encomendados para hospitais do Norte do país.