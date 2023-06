Jornalista polaco morreu após sentir-se mal na final da Champions de Andebol

Um jornalista polaco morreu esta tarde de domingo, em Colónia, na Alemanha, durante a final da Liga dos Campeões de andebol, anunciou a Federação Europeia da modalidade (EHF) em comunicado. O repórter em causa, que estava a cobrir a partida entre o Kielce, do seu país, e o Magdeburgo, da Alemanha, sentiu-se mal aos 47 minutos da partida, foi transportado de urgência para o hospital, onde viria a perder a vida."A EHF lamenta a morte de um colega dos meios de comunicação social na Final Four. Foi tratado medicamente na segunda parte da final, mas infelizmente morreu. Os nossos pensamentos e orações estão com a família, amigos e familiares", podia ler-se na nota da EHF.Note-se que a partida esteve interrompida durante cerca de 15 minutos minutos para que o jornalista fosse alvo de ajuda médicas, antes de ter sido transportado para o hospital.A final, refira-se, foi ganha pelo Magdeburgo, no prolongamento, por 30-29.