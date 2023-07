O Sp. Braga já tem um entendimento com José Fonte e só faltam os exames médicos (que serão realizados esta segunda-feira) para que a transferência seja oficializada.



Aos 39 anos, o internacional português chega ao Minho com o propósito de dar maior experiência à defesa arsenalista, tendo em vista a entrada na Champions: tem 12 jogos na principal prova da UEFA, mais do que os outros quatro centrais do plantel arsenalista juntos (sete partidas).









