Juiz Carlos Alexandre deixa Luís Filipe Vieira falar com Jesus

Luís Filipe Vieira está em prisão domiciliária, mas pode falar com o treinador e amigo Jorge Jesus. Os dois têm uma relação muito próxima e as medidas de coação aplicadas pelo juiz Carlos Alexandre, no âmbito da operação ‘Cartão Vermelho’, não proíbem o presidente autossuspenso de contactar com o treinador, bem como com elementos da estrutura do futebol e responsáveis que desempenhem, apenas, funções na direção do clube.No fundo, e segundo fez saber o Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, Luís Filipe Vieira está apenas impedido de comunicar, por qualquer meio, com membros da administração da SAD. Rui Costa, que assumiu as funções de presidente dos encarnados na sexta-feira, e José Eduardo Moniz são duas das pessoas com quem Luís Filipe Vieira não pode falar, uma vez que ambos acumulam funções no clube e na sociedade anónima desportiva.O dirigente autossuspenso, de 72 anos, tem 20 dias para prestar a caução de três milhões de euros. Até que o faça, fica em prisão domiciliária sem pulseira eletrónica. Cumprida essa premissa, Luís Filipe Vieira fica em liberdade e pode até reassumir o cargo de presidente do clube, se assim o entender.