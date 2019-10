Juventus de Cristiano Ronaldo na liderança do campeonato italiano

Regresso à normalidade em Itália. A Juventus foi a Milão vencer (2-1) o Inter (que mantinha o pleno de vitórias) e assim assumir a liderança do campeonato italiano.Primeira parte de grande imprevisibilidade e com muito espaço para ambas as equipas. Algo pouco visto no futebol italiano. Logo aos 4’, Dybala num remate forte e cruzado faz o primeiro para os campeões.A seguir foi Ronaldo a disparar à barra. Os nerazzurri não se atemorizaram e aos 18’ Lautaro Martínez converteu uma grande penalidade a castigar mão na bola de De Ligt na área. O bom momento do Inter quase deu o segundo. Martínez, de novo, colocou em sentido Szczesny.Depois, a Juve voltou a dominar e com CR7 em destaque. Primeiro num remate em excelente posição que Handanovic parou. Já perto do intervalo marcou, mas o golo foi invalidado (fora de jogo de Dybala).Na segunda parte a Juve mandou no jogo. Ronaldo teve mais duas chances para marcar, mas o melhor que conseguiu foi começar a jogada que deu o triunfo à Juve (golo de Higuaín).Nos outros jogos, destaque para o empate (1-1) da Roma com o Cagliari. O técnico Paulo Fonseca foi expulso por protestos.