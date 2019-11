Juventus ganha dérbi em partida contra Torino

A Juventus venceu (1-0) este sábado o Torino na 11ª jornada da Serie A e segurou a liderança, com mais um ponto do que o Inter. No Estádio Olímpico de Turim, o dérbi da cidade foi disputado a um ritmo baixo, sem emoção. Cristiano Ronaldo foi dos poucos que tentou agitar as águas, mas nunca teve o apoio adequado.O técnico da Juve, Maurizio Sarri, dissera na antevisão da partida que era difícil encaixar Cristiano Ronaldo e Dybala no mesmo onze, porque nenhum é extremo, mas ambos gostam de jogar a partir das alas. A solução encontrada foi colocar o argentino a avançado-centro, mas a opção não funcionou.Contra uma defesa com cinco homens, faltou sempre uma referência fixa à Juventus e Ronaldo andava muito longe da baliza - tentou alvejar as redes contrárias à distância aos 19’ e 43’, mas sem sucesso. Com falta de intensidade a meio-campo, a melhor oportunidade da Juve surgiu num canto, mas De Ligt não conseguiu aproveitar um ressalto após remate de CR7.Contudo, o holandês seria mais eficaz na 2ª parte. Já depois de Higuaín ter entrado, o central aproveitou uma assistência do avançado argentino para fazer o decisivo 1-0 aos 70’. Foi o primeiro golo do central desde que chegou a Itália, a troco de 75 milhões de euros.Nos últimos 20 dérbis de Turim, para todas as provas, a Juventus venceu 16 vezes e empatou 3. O Torino só ganhou numa ocasião, em 2014/15.O Inter sofreu este sábado para vencer (2-1) em casa do Bolonha, na 11ª jornada da Liga italiana, com o golo decisivo a ser marcado por Lukaku, de penálti, aos 90+1’. O avançado belga já tinha feito o primeiro golo.A Roma, comandada por Paulo Fonseca, recebeu e venceu este sábado o Nápoles, por 2-1. Com esta vitória, os ‘giallorossi’ somam 22 pontos e estão no 3º lugar (a Atalanta tem -1 jogo).