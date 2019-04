Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juventus-Torino antecipado face ao 70.º aniversário do acidente de Superga

Tratou-se do primeiro acidente de avião da história envolvendo o mundo do futebol.

20:36

O dérbi Juventus-Torino foi antecipado 24 horas, para 03 de maio, de modo a permitir as comemorações do 70.º aniversário do acidente aéreo de Superga, em 04 de maio de 1949, no qual 18 futebolistas do Torino morreram.



Nessa época, o 'Grande Torino' era uma das melhores equipas do mundo, com quatro títulos de campeão de Itália conquistados entre 1946 e 1949, mas teve um fim trágico, com a morte de quase todos os seus futebolistas.



O avião que transportava a equipa de Turim desde Lisboa, de onde regressavam depois de um particular com o Benfica, despenhou-se sobre a Basílica de Superga, situada a 670 metros de altitude, perto de Turim.



O jogo entre a Juventus e o Torino, da 35.ª jornada do campeonato italiano de futebol, disputa-se, assim, em 03 de maio, sexta-feira, no estádio da equipa de Cristiano Ronaldo e João Cancelo, a partir das 18h30 locais (17h30 em Lisboa).



Cumpridas 32 rondas, de 38, a Juventus segue com 17 pontos de avanço sobre o Nápoles, pelo que já deverá chegar campeã, pela oitava vez consecutiva, ao dérbi de Turim.