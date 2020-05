Kaio Jorge é alvo para o ataque do Benfica

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Benfica tem um alvo fixado no Santos, equipa treinada pelo português Jesualdo Ferreira. Trata-se do ponta de lança Kaio Jorge, jogador de 18 anos que é tido como uma das grandes promessas do futebol brasileiro.Foi o segundo melhor marcador do Mundial de sub-17, em 2019, com cinco golos em sete jogos, só atrás do holandês Sontje Hansen (seis golos).