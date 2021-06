Ladrões assaltam casa de Mário Jardel e levam Botas de Ouro, Prata e Bronze. Veja o momento

Nas imagens divulgadas, é possível ver-se um homem a levar as Botas de Ouro da UEFA, uma de prata e uma de bronze conquistadas pelo ex-jogador que representou FC Porto e Sporting - dois dos troféus foram conseguidos pelos dragões (Bota de Ouro e chuteira de prata) e um pelo Sporting (Bota de Ouro).

A casa de Mário Jardel foi assaltada nesta madrugada e roubaram as chuteiras de ouro e bronze ao ex-jogador do FC Porto e Sporting.



Sobre os objetos roubados Jardel avança: "Tiraram as coisas mais valiosas da minha carreira." pic.twitter.com/7cxZWWpCA5 — Cabine Desportiva (@CabineSport) June 2, 2021

As câmaras de vigilância da casa de Mário Jardel, no Brasil, captaram o momento em que os assaltantes entraram e roubaram as Botas de Ouro, Prata e Bronze do jogador, revela a imprensa brasileira.Os assaltantes terão cortado a cerca elétrica da casa, saltaram o muro e entraram por volta das três da manhã. Terão entrado pela parte de trás da habitação.