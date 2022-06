Enzo Fernández está mais longe do Benfica, com a entrada em força na corrida dos ingleses do Wolverhampton, de Bruno Lage.



O clube, que tem fortes ligações com o empresário Jorge Mendes, enviou um emissário a Buenos Aires com o objetivo de bater a cláusula de 20 milhões de euros estipulada no contrato com o River Plate.









Ver comentários