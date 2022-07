Se Matheus Nunes for vendido, o Sporting pode entrar na corrida por Ricardo Horta, que há muito está na lista de reforços do Benfica. Ao que o CM apurou, Rúben Amorim já terá mencionado à SAD leonina o nome do avançado do Sp. Braga, colocando-o no topo da lista de eventuais substitutos do médio luso-brasileiro.









