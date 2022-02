O Sporting vai poupar mais de 400 mil euros por ano em impostos com o salário de Slimani, assim que o Orçamento do Estado (OE) para 2022 for aprovado no Parlamento. Isto porque o internacional argelino irá ser abrangido pelo programa Regressar - quando entrar em vigor será retroativo a janeiro -, dado que esteve em Portugal entre 2013 e 2016. Em síntese, de acordo com especialistas em direito fiscal contactados pelo CM, tal programa prevê que os contribuintes que se tornassem residentes fiscais em Portugal em 2021, 2022 e 2023 e que não tivessem sido residentes fiscais em qualquer dos três anos anteriores sejam excluídos de tributação 50% dos rendimentos do trabalho dependente. Como Slimani aceitou receber 1,2 milhões de euros líquidos por ano - tecto salarial nos leões -, o Sporting terá um encargo de 2 milhões de euros, considerando salários, impostos e contribuições para a Segurança Social.









Caso não fosse abrangido pelo programa Regressar, para um salário limpo/anual de 1,2 milhões de euros, os encargos da SAD verde-e-branca seriam na ordem dos 2,4 milhões de euros.

O CM sabe, ainda, que o avançado, de 33 anos, aceitou baixar em cerca de 300 mil euros/época o ordenado que auferia nos franceses do Lyon - cerca de 1,5 milhões líquidos.









Leia também Slimani vai ganhar 1,2 milhões de euros limpos no Sporting por época Nas três temporadas em que alinhou no Sporting, Slimani - que chegou esta quarta-feira a Portugal - fez 111 jogos e marcou 57 golos. Em agosto de 2016 foi vendido aos ingleses do Leicester por 30 milhões de euros.

Nas duas primeiras épocas em Alvalade, o futebolista ganhou 180 mil € líquidos, por ano. Na terceira, 450 mil de euros. No Leicester foi ganhar mais de 2,4 milhões de euros por ano.