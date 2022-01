O regresso de Islam Slimani ao Sporting está a gerar uma onda de esperança e confiança no clube e nos adeptos para o que resta da temporada, segundo soube o CM.Os leões, que ainda estão na luta pelo título, Taça de Portugal e jogam amanhã a final da Taça da Liga, diante do Benfica, recuperam a custo zero um jogador que deixou boas recordações em Alvalade - entre 2013 e 2016 apontou 57 golos em 111 jogos.