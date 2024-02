Leixões e Nacional acordaram marcar para 28 de fevereiro o jogo da II Liga de futebol que tinham previsto para este domingo, em Matosinhos, e que foi adiado por falta de policiamento , confirmou à Lusa fonte da SAD leixonense.

Falta apenas fixar a hora a que terá lugar o encontro, que diz respeito à 20.ª jornada do segundo escalão.

A decisão do adiamento do jogo, agendado para as 11h00, foi tomada na habitual reunião preparatória e após ter sido constatado que não haveria polícias suficientes para garantir a segurança respetiva.