Leonardo Jardim espantado com despedimento do Mónaco

Leonardo Jardim está inconformado por ter sido despedido do Mónaco."Continuo surpreendido com a decisão. Estávamos em condições de alcançar o nosso objetivo, que passava por ficar no pódio. Se faltavam alguns pontos não era somente da responsabilidade da equipa técnica", disse, ao ‘L’Équipe’, o treinador de 45 anos, que soube da notícia a 28 de dezembro, pouco depois de ter goleado o Lille, por 5-1, deixando o Mónaco no 7º lugar da Liga francesa."A época começou mal, só conseguimos montar a equipa no fim de agosto e desperdiçámos a pré-época. Até o vice-presidente do clube [Oleg Petrov] assumiu a responsabilidade", começou por afirmar. "A meio de agosto, pedi para sair. Não queria lutar pela permanência outra vez. Depois chegaram Slimani, Bakayoko e Maripán", revelou o técnico.Na verdade, foi mesmo Oleg Petrov o responsável pela saída do português. "Após o Natal, o Oleg telefonou-me para combinar uma reunião e foi nesse momento que percebi o que se estava a passar. Contou-me que o presidente [Dmitry Rybolovlev] tomou a decisão a pedido seu", frisou.Leonardo Jardim teve duas passagens pelo Mónaco. Na primeira, foi mesmo campeão, em 2016/17. Acabaria por ser substituído em outubro de 2018 por Thierry Henry. Voltou em janeiro de 2019 e foi despedido no final do ano.