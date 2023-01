A lesão muscular contraída por Gonçalo Ramos frente ao Paços de Ferreira (triunfo por 2-0) está envolta em grande secretismo no Benfica, sendo praticamente certo que o goleador vai falhar os jogos com o Arouca (terça-feira) e com o Casa Pia (sábado).



O departamento médico das águias não revela o tempo de paragem do melhor marcador da Liga, mas sabe o CM que o principal objetivo passa por ter o jogador apto para o embate com o Sp.









