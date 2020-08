Liga com Barça contra Messi na rescisão

A Liga espanhola só validará a extinção unilateral de contrato de Messi com o Barcelona se forem pagos 700 milhões de euros, o montante da cláusula de rescisão. O organismo que rege o futebol do país vizinho dá, assim, razão ao clube catalão num dos casos mais mediáticos da atualidade.









Lionel Messi, que tentará uma saída amigável, cumpriu com o que prometera, faltou ontem às provas de diagnóstico à Covid-19, ao contrário, por exemplo, de Luis Suárez e Arturo Vidal, que, segundo a imprensa espanhola, não farão parte das opções para a nova temporada. E hoje também não se juntará ao trabalho da equipa, agora sob o comando Ronald Koeman. O treinador holandês mantém algum otimismo relativamente à permanência do até aqui capitão de equipa

Com ausência de ontem e com a provável falta de hoje, a partir de amanhã Messi incorrerá numa sanção grave, de acordo com o o código disciplinar.





O Barcelona, que não contava com uma posição tão radical, tem mantido contactos com o pai e empresário do jogador, Jorge Messi, que nos próximos dias deverá viajar para a cidade Condal, admitindo-se um encontro com Josep Bartomeu, presidente dos blaugrana. Mas, face às divergentes posições, não se prevê um acordo.





Na Argentina, o presidente da República falou do caso Messi. Em declarações à TV, Alberto Fernández fez um pedido ao craque: “Estás no coração de todos nós e nunca pudemos ver-te na nossa terra. Dá-nos o gosto de terminares a tua carreia no Newell’s Old Boys.” Um outro argentino, Ezequiel D‘Angelo, que em 2011 fez testes no City, aconselhou o compatriota a não se mudar para Manchester: “É uma cidade fria e as casas são todas iguais.”