Lionel Messi deixa PSG no final da época

Paris Saint-Germain

O avançado argentino, Lionel Messi, vai deixar o(PSG) no final da época. De acordo com a BBC, o campeão do mundo pela seleção argentina tinha chegado a um "acordo de princípio" para prolongar a estadia no clube, mas nem o jogador nem o clube querem assinar o acordo. O jogador assinou um contrato de dois anos em Paris, em 2021, com opção de renovação por mais um ano, que agora não será ativado.Lionel Messi não está convencido de que o clube possa competir no topo do futebol europeu, devido a questões financeiras, e o PSG quer concentrar-se no desenvolvimento de jovens talentos.O jogador de 35 anos foi suspenso pelo PSG por duas semanas , esta terça-feira, depois de viajar para a Arábia Saudita sem a permissão do clube.Segundo a BBC, o pai de Lionel Messi informou o conselheiro de futebol do PSG, Luís Campos, da decisão do jogador há algumas semanas.Também o jornalista Fabrizio Romano publicou na rede social Instagram que o argentino não vai renovar o contrato com a equipa francesa.