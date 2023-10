Liverpool vence Everton e assume liderança provisória da Liga inglesa

O Liverpool, com o português Diogo Jota a titular, assumiu este sábado a liderança provisória da liga inglesa de futebol, ao vencer o Everton por 2-0, em jogo da nona jornada da prova.

Em Anfield Road, no dérbi de Liverpool, conhecido com 'Merseyside Derby', um 'bis' de Mohamed Salah, que converteu uma grande penalidade aos 75 minutos e voltou a marcar mesmo ao cair do pano (90+7), garantiu o triunfo da equipa orientada por Jürgen Klopp, que não vencia para a liga inglesa há duas jornadas.

Depois de um empate com o Brighton e uma derrota com o Tottenham, o Liverpool sentiu algumas dificuldades para chegar à vitória frente ao Everton, que jogou reduzido a 10 desde os 37 minutos, devido à expulsão do defesa Ashley Young.

Os portugueses Beto e Chermiti foram suplentes utilizados na formação do Everton, entrando em jogo aos 61 e 88 minutos, respetivamente, enquanto o guarda-redes João Virgínia não saiu do banco.

O triunfo deixa o Liverpool na liderança da liga inglesa, com 20 pontos, em igualdade pontual com o Tottenham, que na segunda-feira recebe o Fulham, de Marco Silva, e com o Arsenal, que ainda este sábado defronta o Chelsea.

O Everton, que continua a não poder contar com o médio português André Gomes, a recuperar de lesão, segue na 16.ª posição da liga inglesa, com sete pontos.