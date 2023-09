Diogo Jota marca na vitória do Liverpool diante do West Ham em Anfield

O futebolista português Diogo Jota marcou este domingo no triunfo do Liverpool ante o West Ham (3-1), enquanto o dérbi londrino entre Arsenal e Tottenham terminou empatado a dois golos, em jogos da sexta jornada da Liga inglesa.

Em Anfield Road, o extremo luso anotou o terceiro tento dos 'reds', aos 85 minutos, instantes depois de ter sido lançado por Jürgen Klopp, que teve em Mo Salah (16 minutos), de penálti, e no ex-Benfica Darwin Núñez (60) os restantes marcadores dos golos. Bowen, aos 42, anotou o tento dos 'hammers'.

O Liverpool passou a somar 16 pontos, no segundo posto, contra os 18 do líder Manchester City. O Brighton, que hoje venceu o Bournemouth (3-1), com golos de Mitoma (46 e 77) e um tento na própria baliza de Kerkez (45+2), ocupa a ultima posição do pódio, com 15.

No jogo de cartaz da ronda seis da Premier League, Arsenal e Tottenham empataram no Estádio Emirates, com um golo na própria baliza de Romero (26) e uma grande penalidade convertida por Saka a favorecerem os 'gunners', enquanto Son bisou para os 'spurs', que têm os mesmos 14 pontos dos anfitriões, na quinta posição.

No Arsenal, o português Cédric Soares viu o jogo do banco de suplentes e o compatriota Fábio Vieira alinhou de início.

De resto, um golo solitário de Watkins (73) deu ao Aston Villa (sexto) o triunfo no reduto do 14.º colocado Chelsea (1-0), que jogou com menos um jogador desde os 58 minutos.