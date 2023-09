Um 'golaço' de Bruno Fernandes dá vitória ao Manchester United em Burnley

O internacional português Bruno Fernandes deu este sábado a vitória ao Manchester United na deslocação a Burnley, terreno do último classificado, com um grande golo, à beira do intervalo, na sexta jornada da Liga inglesa de futebol.

O jogo estava muito difícil para o Manchester United até que surgiu Bruno Fernandes para o desbloquear, com um golo de levantar o estádio, ao acorrer na área a um lançamento longo, por alto, do central Jonny Evans, e ao chutar de primeira, sem preparação, um remate potente, colocado e indefensável.

Além de Bruno Fernandes, outro português foi titular este sábado pelos 'red devils', o lateral direito Diogo Dalot, que jogou os 90 minutos.

Com este triunfo, o Manchester United subiu ao oitavo lugar, com nove pontos em seis jogos, enquanto o Burnley continua em 20.º e último lugar, com um ponto apenas.

Noutro jogo da sexta jornada, o Everton foi a Londres vencer o Brentford por 3-1, com dois portugueses no 'banco' - o guarda-redes João Virgínia e o avançado Chermiti, ex-Sporting, que não foram utilizados -, o que lhe permitiu sair da zona de despromoção.

O Manchester City lidera com 18 pontos, seguido do Tottenham, do Liverpool e do Arsenal, todos com 13.