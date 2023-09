Jogador do Man. City vê primeiro cartão vermelho da carreira por apertar pescoço de adversário

Rodri was given a red card for this altercation with Gibbs-White. pic.twitter.com/fri41oDzak — ESPN FC (@ESPNFC) September 23, 2023

O médio espanhol Rodri, do Manchester City, viu o primeiro cartão vermelho da carreira após apertar o pescoço de Morgan Gibbs-White, do Nottingham Forest, numa partida da Liga inglesa, este sábado.Aos 46 minutos de jogo, numa disputa de bola junto à bandeirola de canto, o atleta dos 'citizens' perdeu o controlo e partiu para cima do jogador rival, agredindo-o. Morgan Gibbs-White não esboçou qualquer reação às investidas de Rodri.Perante a situação, o árbitro Anthony Taylor não hesitou em expulsar o médio do Manchester City. Os campeões ingleses venceram o encontro, por 2-0, e mantêm o registo totalmente vitorioso no campeonato, com seis vitórias no mesmo número de jogos, o que lhes dá a liderança isolada.Os portugueses Matheus Nunes e Rúben Dias foram titulares no 'citizens'. Bernardo Silva, lesionado, não foi convocado. No lado da equipa derrotada, o lateral Nuno Tavares integrou o 11 e foi substituído ainda na primeira parte. A equipa de Nottingham está em 10.º.