Lucas Cañizares homenageia irmão de 5 anos que morreu vítima de cancro

Filho de antigo guarda redes do Real Madrid e do Valência, Santiago Canizãres, lutava há um ano contra a doença.

Têm sido muitas as manifestações de apoio a Santiago Cañizares que sábado utilizou as redes sociais para dar a notícia que ninguém quer: a morte do filho. Santi tinha 5 anos e não resistiu à luta que travou contra uma grave doença e a sua memória é honrada com muitos. Um dos seus irmãos, Lucas (guarda-redes nas camadas jovens do Real Madrid), deixou-lhe uma mensagem comovente que aqui reproduzimos.