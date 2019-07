Luís Filipe vieira apressa compra de Mattia Perin

O Benfica está cada vez mais perto de garantir um reforço para a baliza. Mattia Perin, guarda-redes da Juventus, já deu o sim às águias e deve rumar a Portugal, nos próximos dias.Os encarnados avançaram com uma proposta de 7,5 milhões de euros por metade do passe do internacional italiano, o que terá sido aceite pela Juventus - inicialmente pretendia 15 milhões por 100 por cento.Luís Filipe Vieira vai mesmo adiar a viagem para os EUA (equipa parte esta segunda-feira para Pittsburg onde vai realizar um estágio) para poder finalizar o dossiê Perin o quanto antes, apurou oO jogador italiano não entra nos planos do novo técnico Maurizio Sarri (regresso de Buffon condiciona a sua permanência em Turim) e está recetivo a uma mudança de campeonato sendo que dá prioridade a uma equipa que jogue na Liga dos Campeões, avançou este domingo a imprensa italiana.Perin, contratado pela Juventus ao Génova na época passada, passou a ser uma das prioridades da SAD encarnada depois de gorada a possibilidade Keylor Navas (costa-riquenho vai continuar no Real Madrid).Com a provável compra do italiano ganha força a saída do grego Odysseas Vlachodimos. Contudo ainda não chegou à SAD encarnada uma proposta com números atrativos. Também o belga Mile Svilar, de apenas 19 anos, deve ser cedido para jogar com mais regularidade (os belgas do Anderlecht podem ser o destino).Nos últimos dias, Mattia Perin foi igualmente apontado ao FC Porto, que também procura reforçar a sua baliza.A saída de Salvio do Benfica pode ficar fechada nos próximos dias. Responsáveis do Boca Juniors deverão apresentar, nas próximas horas, uma proposta final que deverá finalmente convencer a SAD, apurou oEm cima da mesa estarão cinco milhões de euros por metade do passe. Salvio pode mesmo ter feito com a Académica o último jogo pelas águias.