Luís Filipe Vieira constrói império de 33 empresas. Conheça a teia de negócios

Luís Filipe Vieira tem um império com 33 empresas: 24 destas sociedades têm sede em Portugal, seis estão sediadas no Brasil e três têm atividade em Moçambique. À cabeça do grupo do ex-presidente do Benfica, surge a Promovalor SGPS, holding que concentra os créditos mais elevados do antigo BES. Os ativos mais valiosos estão localizados no Brasil: no início de 2014, as projeções apontavam para que três projetos no nordeste brasileiro gerassem dividendos (parcela do lucro de uma empresa atribuída aos acionistas) de mais de 269 milhões de euros, que seriam utilizados no pagamento da dívida ao BES.A composição do grupo económico de Vieira é revelada no relatório de auditoria que o Banco de Portugal mandou fazer a vários grandes devedores do BES, em 2013, no tempo de Ricardo Salgado: intitulado "Exercício transversal de revisão das imparidades dos créditos concedidos a certos grupos económicos" (ETRICC), o documento elaborado pela PricewaterhouseCoopers, faz uma radiografia à situação do grupo de Vieira na altura.