Luís Filipe Vieira envolvido em negócio com maior acionista da SAD do Benfica

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, está envolvido num novo projeto imobiliário, em parceria com o maior acionista da SAD dos encarnados, José António dos Santos, segundo revela o jornal Expresso.



Terão sido os avultados investimentos no imobiliário que levaram Vieira a acumular uma dívida de 400 milhões de euros.



