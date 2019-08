Luís Filipe Vieira pede arranque demolidor ao plantel do Benfica

Cinco primeiras jornadas do campeonato

A conquista da Supertaça já faz parte do passado e o Benfica quer entrar com o pé direito na Liga, já no próximo sábado, frente ao P. Ferreira, na Luz. Essa foi uma das mensagens transmitidas por Luís Filipe Vieira aos jogadores, depois da goleada (5-0) imposta ao Sporting, no domingo.O presidente das águias exige uma entrada forte nas primeiras jornadas do campeonato, sendo que, ao terceiro jogo, os encarnados recebem o rival FC Porto.Ao que oapurou, Vieira pediu aos jogadores, no balneário do Estádio Algarve, para não facilitarem, e lembrou que os pontos eventualmente perdidos neste arranque poderão fazer "muita falta nas contas do final da temporada". Vieira pediu aos jogadores para manterem o "foco" nos objetivos para a nova época, que começou com a vitória na Supertaça.Depois da receção ao P. Ferreira, o campeão nacional em título desloca-se ao Jamor para defrontar o Belenenses SAD. Seguem-se dois jogos complicados para os comandados de Bruno Lage: FC Porto, em casa, e Sp. Braga, fora.Para os responsáveis dos encarnados, um bom arranque na Liga é visto como fundamental para dar ainda mais confiança à equipa, que quer, além das provas internas (Liga, Taça da Liga e Taça de Portugal), fazer boa figura na Liga dos Campeões.O Sporting está a ser alvo de chacota nas redes sociais, após a goleada (5-0) sofrida frente ao Benfica, no Algarve. Os jogadores já tinham sido duramente contestados pelos adeptos no final do jogo. Foram arremessadas algumas cadeiras para o relvado e viram-se lenços brancos nas bancadas leoninas.Luís Filipe Vieira revelou, após o jogo com o Sporting, que está prevista a inclusão no plantel principal de mais um jogador da formação. Osabe que esse jogador é o lateral Tomás Tavares.O jovem, de apenas 18 anos, vai assim competir com André Almeida e Tyronne Ebuehi no lado direito da defesa. No jogo com o Sporting, o canhoto Nuno Tavares foi adaptado à direita, mas a opção deve ser outra no sábado, frente ao P. Ferreira. Ebuehi esteve no banco no Algarve e pode ser lançado por Bruno Lage.O Benfica quer contratar mais um guarda-redes para o plantel de Bruno Lage, mas nesta altura esse processo não é uma prioridade. O grande momento de Odysseas na baliza das águias leva a SAD a ir ao mercado à procura de uma boa oportunidade de negócio.Sabe oque o objetivo do clube da Luz já não é contratar um guarda-redes de topo por muito dinheiro, mas sim um que não implique um elevado investimento e que possa, ainda assim, ser suficientemente bom para dar concorrência a Odysseas.FC Porto, na terceira jornada, e Sp. Braga, na quarta, assinalam o arranque complicado do campeão Benfica na Liga, em 2019/2020. Na primeira jornada, só as águias jogam em casa, entre os três grandes portugueses.A entrada tardia do Benfica na segunda parte do jogo da Supertaça pode valer aos encarnados a primeira multa da época. O Sporting e a equipa de arbitragem entraram no relvado às 21h52, enquanto o Benfica só voltou do intervalo às 21h55.Uma brigada da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADOP) esteve domingo no Estádio Algarve (palco da Supertaça entre Benfica e Sporting) para realizar testes antidoping aos jogadores de ambas as equipas, apurou oO Benfica vai receber o troféu da International Champions Cup na quinta-feira. As águias só carimbaram a vitória na competição no sábado, depois do empate do Manchester United (2-2, 5-4 g.p.) com o Milan.Gulácsi, guarda-redes do Leipzig que interessa ao Benfica, está a ser seguido pelo Sevilha. Segundo a imprensa espanhola, os alemães pediram 20 milhões de euros pelo húngaro.O interesse do Sp. Braga no avançado Guilherme Schettine, do Santa Clara, está a causar uma guerra com o Benfica. As águias têm acordo de preferência pelo jogador - do qual não abdicam -, o que tem dificultado a ida para os minhotos.Salvio, antigo jogador do Benfica, falou sobre as diferenças entre o futebol português e o argentino: "Aqui é muito mais físico. Em cada bola dividida vais até à morte." O extremo marcou na vitória (2-0) do Boca Juniors diante do Patronato.