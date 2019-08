As declarações e análise à vitória do Benfica frente ao Sporting na Supertaça

O Benfica goleou este domingo, no Estádio Algarve, o Sporting por 5-0 e conquistou pela oitava vez a Supertaça portuguesa de futebol.

Maestro Pizzi liderou orquestra para um baile com toque grego

Odysseas – Os números podem levar ao engano, mas houve muito de Odysseas neste jogo. O grego fez jus ao nome e foi épico em três situações na primeira parte.

Nuno Tavares – Esquerdino na direita, foi o ‘cruzes canhoto’ antes do descanso. Com o descalabro leonino, a coisa ficou facilitada.

Rúben Dias – Dificuldades iniciais na ligação com o lateral. O descanso serviu de bálsamo e tornou-se o patrão habitual da defesa.

Ferro – Abordagem errónea aos 3’ ia dando golo, valeu Odysseas. Melhor no jogo aéreo do que pelo chão.

Grimaldo – Uma máquina. Raphinha até deu trabalho, mas o espanhol teve participação ativa em alguns dos golos. O 3-0, por exemplo, é só seu, num livre exemplar.

Florentino – Demorou a entrar em jogo, mas começou a acumular recuperações, enchendo o miolo e empurrando a equipa.

Gabriel – Farol da equipa na primeira parte, a bola passava sempre por ele. Está no 1-0 e fartou-se de abrir espaços durante a partida.



Pizzi - Dois golos e uma assistência. Mas isto é estatística. A arte com que o fez merece redobrados elogios. Exibição de mão-cheia.

Rafa – Ator principal na tragédia leonina. Sintonia perfeita com Pizzi resultou em três dos cinco golos. Arrancadas estonteantes.

De Tomas – Movimentação importantíssima no 1-0, mas esse foi apenas o primeiro de vários pormenores que deixaram água na boca. Apenas faltou o golo ao reforço.

Seferovic – Falhou alguns golos fáceis no meio do atropelamento encarnado ao adversário. Muito em jogo, compensou com assistência.

Chiquinho – Entrou e marcou o último dos golos, culminando a humilhação.

Taarabt – Substituiu o melhor em campo e participou na festa do 5-0.

– Entrou na reta final e também ‘viu’ o 5-0.Não é o maior dos culpados, e até evitou um desastre ainda maior com um par de defesas. Mas também poderia ter feito mais nos terceiro e quinto golos.Começou por brilhar, dando indicações de que poderá ser um craque com futuro. Só que falhou no 1-0 ao tentar fechar no meio e acabou arrastado no desastre. Acabou o jogo a chorar.Dificuldades a sair com a bola nos pés, falhou também várias vezes no tempo de entrada. Acabou igualmente o jogo engolido.Raul de Tomas foi uma constante dor de cabeça, mas não a podia ter perdido como fez na segunda parte. Um dos grandes arguidos.Partilha com Coates o momento caricato do fatal 2-0. Tentou sair com uma espécie de túnel na área e acabou por puxar a equipa para um abismo total. Imperdoável para alguém com a experiência do francês.Níveis de entrega no máximo, como costume. Foi o autor dos cruzamentos mais perigosos. Só que, nas costas, ficou um buraco que o Benfica aproveitou.O início até foi positivo, liderando o pulmão leonino, com recuperações no miolo. Só que o ar começou a falta e deu demasiado espaço entre as linhas, o que se tornou num recreio para os encarnados. Acabou por ver dois amarelos e ser expulso.Estava a ser dos melhores na primeira parte, sempre inteligente na parte ofensiva. O posicionamento defensivo é que foi péssimo.É de picos. Parece que vai arrancar para grande exibição e logo toma uma má decisão. Irregular e pouco perigoso.Pelo menos tentou. Vários remates com perigo numa exibição de sacrifício, sem glória. Se foi o adeus, merecia mais.Só serviu para travar as transições rápidas da própria equipa. Uma nulidade durante todo o jogo.Já não entrou a tempo de nada.O mal estava feito.Nem se percebe bem a substituição.Bruno Lage elogiou a intensidade da sua equipa durante praticamente todo o jogo. Treinador das águias ficou satisfeito pelos seus jogadores terem mostrado já um bom entendimentoFoi apenas um jogo. A pré-época termina agora com um troféu. Agora, começa uma longa maratona nas provas nacionais e na Europa", disse Bruno Lage no final do jogo.O técnico das águia desvalorizou os cinco golos marcados ao rival: "O resultado não é o mais importante. Importante foi termos conseguido aproximar-nos daquilo que fizemos na época passada. E estou muito satisfeito com isso."Lage elogiou e muito os seus jogadores, que conseguiram aproximar-se "daquilo que lhes foi pedido nestas cinco semanas de trabalho".A intensidade da equipa foi para Lage um dos fatores mais importantes. "Estou muito feliz pela forma como os jogadores pressionaram do primeiro ao último minuto", salientou o treinador, que revelou as palavras de Luís Filipe Vieira nos balneários já depois da goleada imposta no relvado: "Deu-nos apenas os parabéns por aquilo que fizemos.""Queria dedicar este troféu aos nossos adeptos, que muito sofreram quando fomos afastado no ano passado da Taça", salientou o técnico.Este foi um resultado muito duro, uma noite extremamente difícil. No primeiro tempo, a minha equipa criou boas chances, mesmo após o primeiro golo. Fomos sempre à procura do resultado, mas o Benfica mostrou-se superior. O futebol é um desporto que vive de emoções e ,como é óbvio, saímos daqui desapontados", disse ontem Marcel Keizer, treinador do Sporting, após a maior derrota (5-0) de sempre dos leões na Supertaça.Apesar da goleada e dos assobios no final do encontro, o técnico leonino confessou já estar a pensar no jogo com o Marítimo (domingo às 18h30), que marca o regresso dos leões ao campeonato nacional. "Temos de aprender com o que aconteceu aqui no Algarve. Vai ser uma semana dura mas queremos entrar da melhor forma na Liga."Questionado sobre a possibilidade de Bruno Fernandes ter realizado o último jogo de leão ao peito, o treinador holandês foi claro: "É um jogador que fará sempre falta, seja com este ou outro resultado. Se vai continuar connosco, não sei, não sou a pessoa certa para o dizer."