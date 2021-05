Luís Filipe Vieira não fez qualquer proposta para a contratação do avançado Beto (Portimonense), embora tenha classificado o jogador de "interessante" e deixado em aberto a possibilidade de retomar a conversa no final da temporada, apurou o Correio da Manhã.O presidente do Benfica conversou com Theodoro Fonseca, maior acionista da SAD do Portimonense, no final do jogo entre as duas equipas (goleada por 1-5). Beto, de 23 anos, apontou o tento de ...