Lukaku pode ser reforço de Jorge Jesus no Al Hilal

Romelu Lukaku, atacante do Chelsea, tem uma proposta do Al Hilal, de Jorge Jesus, no valor de cerca de 82 milhões de euros por três anos de contrato, informa o jornalista belga Sacha Tavolieri.

Há menos de um mês, o ponta de lança belga recusou uma proposta do clube saudita de 50 milhões de euros por dois anos. Na altura, Lukaku tinha em mente a continuidade no Inter de Milão, emblema italiano a que esteve emprestado na última época. Contudo, os ‘nerazurri’ não mantiveram o jogador no plantel por razões financeiras.

Na temporada passada, o jogador somou 17 golos e sete assistências num total de 37 jogos disputados pelo Inter.