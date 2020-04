"‘Mamma Mia!’ Que forma estupenda!": Presidente do Nacional comenta forma física de Ronaldo

"‘Mamma Mia’!Que forma estupenda!" Foi assim, meio à italiana, meio à portuguesa, que Rui Alves, presidente do Nacional, se referiu à condição física de Cristiano Ronaldo, quando confrontado pelo jornal transalpino ‘Tuttosport’ sobre os treinos que o capitão da Seleção realiza no campo do clube madeirense, na Choupana."Está em ótimas condições. Treina no nosso campo com uma determinação assustadora", disse o dirigente dos insulares, revelando que a ideia de treinar no Estádio da Madeira partiu do próprio craque da Juventus: "O Cristiano ligou-nos e ficámos felizes por lhe darmos essa oportunidade. Cumprimos todas as regras e protocolos de saúde da Madeira vinculados à Covid-19, respeitando as distâncias de segurança. O ‘Cris’ era um miúdo quando saiu daqui e, agora, é o melhor exemplo que há do trabalho da Academia do Nacional. É um modelo para o Mundo inteiro. Ele é um superprofissional e possui notáveis qualidades humanas. É o orgulho da nossa sociedade, de todos nós. O melhor jogador de futebol da história nasceu na nossa pequena ilha.""Vejo o regresso do futebol muito difícil. Mesmo com jogos à porta fechada, penso que no próximo mês o futebol não deve voltar. Com isso, também penso que nada de catastrófico acontecerá ao futebol", disse esta terça-feira Sandra Zampa, subsecretária de estado da Saúde italiana.Esta governante assegura que o regresso do futebol não está entre as prioridades do país. E adverte: "Só voltaremos a ver estádios cheios quando existir total segurança e quando existir uma vacina."A Liga italiana está suspensa e sem data de regresso.O futebolista internacional belga Fellaini (32 anos), até agora o único jogador da Liga chinesa a acusar positivo à Covid-19, teve alta hospitalar após três semanas de internamento. O jogador do Shandong Luneng vai agora passar 14 dias em isolamento.A Confederação Asiática de Futebol adiou todos os jogos e competições agendados para maio e junho. Já fizera o mesmo relativamente às partidas de qualificação para o Mundial de 2022, que deveriam ter-se realizado no final de março, e aos encontros da Liga dos Campeões Asiáticos.