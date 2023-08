Manchester City contrata extremo belga Jérémy Doku ao Rennes

O futebolista internacional belga Jérémy Doku, que atuava no Rennes, é o mais recente reforço do Manchester City, tendo assinado um contrato de cinco anos, até 2028, anunciaram esta quinta-feira os dois clubes nos respetivos sites oficiais.

Apesar de nenhum dos clubes ter revelado os valores envolvidos no negócio, a imprensa britânica adianta que os 'citizens' pagaram 65 milhões de euros (ME) pela transferência do extremo, de 21 anos.

Doku fez toda a formação no Anderlecht, estreando-se pela equipa principal em 2018, antes de rumar a França para representar o Rennes, em 2020. Em três épocas no emblema gaulês participou em 92 partidas e marcou 12 golos.

Internacional belga em 14 ocasiões (dois golos), o extremo é o terceiro reforço dos tricampeões ingleses, depois dos croatas Mateo Kovacic e Josko Gvardiol, integrando um plantel do qual fazem parte os portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva.

Com os 65 ME pagos por Doku, o City atinge perto de 190 ME em contratações nesta época, face aos 30 ME pagos por Kovacic (ex-Chelsea)e aos 90 ME desembolsados por Gvardiol (ex-Leipzig).