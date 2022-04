Manchester City vence Real Madrid em jogo com sete golos

O Manchester City adiantou-se esta terça-feira na eliminatória frente ao Real Madrid, ao receber e vencer os espanhóis por 4-3, em jogo da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões de futebol, disputado em Manchester, Inglaterra.

A formação inglesa entrou melhor no encontro e chegou aos 2-0, com golos de Kevin De Bruyne (02 minutos) e Gabriel Jesus (11), mas os 'merengues' reduziram por Karim Benzema (33). Na segunda metade, o City voltou a deter dois golos de vantagem duas vezes, com tentos de Foden (53) e Bernardo Silva (74), mas o Real reduziu sempre para a diferença mínima, através de Vinícius Júnior (55) e novamente Benzema (82), este de grande penalidade.

As duas equipas voltam a defrontar-se dentro de uma semana, no dia 04 de maio, em Madrid, com o vencedor a defrontar na final, agendada para 28 de maio, a equipa que sair da eliminatória entre os ingleses do Liverpool e os espanhóis do Villarreal que se defrntam na quarta-feira na cidade inglesa.